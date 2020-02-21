В РФ могут повысить налог на старые автомобили

09:05 Источник: РБК

Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом на совещании в Энгельсе заявил замминистра ведомства Александр Морозов.

«Мы тогда в ближайшее время [представим] в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на Евро-3 и ниже», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По данным агентства «Автостат» на 1 января 2018 года, автомобилей с такими двигателями в России насчитывалось более 58%, в Москве их доля составляла 40%. РБК