В РФ могут повысить налог на старые автомобили
09:05 21.02.2020 Источник: РБК
Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом на совещании в Энгельсе заявил замминистра ведомства Александр Морозов.
«Мы тогда в ближайшее время [представим] в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на Евро-3 и ниже», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По данным агентства «Автостат» на 1 января 2018 года, автомобилей с такими двигателями в России насчитывалось более 58%, в Москве их доля составляла 40%. РБК
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