Спецслужбы США считают, что Россия пытается помочь президенту Трампу на выборах - СМИ

09:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Американские спецслужбы считают, что Россия пытается помочь президенту Трампу добиться переизбрания на выборах в ноябре этого года, сообщают источники американских СМИ, знающие о содержании секретного брифинга для членов Конгресса.

Газета New York Times, а следом за ней телеканал Си-эн-эн, Washington Post и Рейтер со ссылкой на несколько анонимных источников сообщили, что 13 февраля разведывательное сообщество провело закрытый брифинг о новом российском вмешательстве в американские президентские выборы для членов комитета по разведке Палаты представителей. Россия отрицает, что помогла Трампу победить на выборах в предыдущий раз в 2016 году.

По данным New York Times, Трамп узнал о содержании брифинга от республиканских членов Конгресса и был недоволен настолько, что решил не предлагать на утверждение кандидатуру нынешнего директора национальной разведки Джозефа Магуайра.

В четверг стало известно, что Трамп назначил новым исполняющим обязанности директора национальной разведки - координатора всех 17 разведывательных служб - Ричарда Гренелла. Занимавший до этого пост посла США в Германии Гренелл не имеет опыта работы в разведке, зато своими публичными заявлениями зарекомендовал себя как убежденный трампист. Русская служба Би-би-си