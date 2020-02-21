В ОБСЕ объявили, что РФ не проводила даже формального расследования убийства Немцова
09:32 21.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В ОБСЕ объявили, что Россия не проводила даже формального расследования убийства политика Бориса Немцова.
Там полностью проанализировали действия следствия. Вице-председатель парламентской ассамблеи Маргарета Седерфельт объявила, что в ОБСЕ готов самый подробный международно-правовой документ по делу об убийстве Немцова. При этом, она отметила, что Россия в его составлении не участвовала. В Москве отказались предоставлять какие-либо данные, объяснив это тем, что в деле содержится информация, которую можно расценить как государственную тайну.
В докладе рассказывается, что страна неоднократно препятствовала ходу расследования. Например, она отказывалась выдавать видеозаписи момента самого нападения на Немцова, квалифицировать это убийство как покушение на жизнь государственного деятеля, а также допрашивать главу Чечни Рамзана Кадырова, его родственника Адама Делимханова и бывшего начальника нападавшего Руслана Геримеева. По оценке специалистов ОБСЕ, такое нежелание узнать все подробности случившегося объясняется не низкой квалификацией следователей, а некой политической волей.
В России в свою очередь уже обещали не реагировать на этот доклад. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой говорил в интервью ТАСС, что документ ОБСЕ не имеет практической пользы, а следственные органы свою работу уже завершили.
Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. За это четырёх человек осудили на разные сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Эхо Москвы
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