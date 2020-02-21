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Запрет переговоров о передаче российских территорий будет прописан в Конституции

10:00 21.02.2020 Источник: РБК

Участники рабочей группы по изменению Конституции рассказали РБК, в каком виде будет прописана в поправках поддержанная президентом Владимиром Путиным идея народного артиста Владимира Машкова запретить действия, направленные на отчуждение российских территорий.

«Скорее всего, в Конституции будет формулировка «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ», а именно «запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы (к отчуждению. — РБК) или другие действия», — сказал РБК сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Запрет будет касаться не только граждан РФ, но и граждан других стран, находящихся на территории России, отметил он.

По словам другого собеседника РБК, участвующего в работе над поправкой, также будет оговорен «запрет на ведение переговоров по отчуждению земель». Другой сопредседатель рабочей группы — Андрей Клишас, который участвует в работе над этой поправкой, подтвердил РБК, что в формулировке нормы про запрет на отчуждение территорий будет прописан запрет «как на призывы, так и на ведение переговоров», связанные с отчуждением территорий России.

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