Twitter может начать маркировать фейковые посты

10:05 Источник: Газета.Ru

Компания Twitter планирует ввести специальную маркировку для фейковых для постов политиков и общественных деятелей, чьи публикации содержат фейковую информацию. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что компания опубликовала видео того, как нововведение может выглядеть после введения.

Так посты, которые содержат фейковую информацию, будут выделены ярко-оранжевым цветом. На нем также будет пометка «вреден и вводит в заблуждение».

Уточняется, что Twitter может также ввести систему поощрения пользователей через начисление баллов за информацию о фейковых постах, поскольку они «помогают людям понять ту информацию, которую они видят». Газета.Ru