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В Минфине посчитали, в какую сумму обойдется голосование по поправкам к Конституции

10:20 21.02.2020 Источник: Известия

Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине. По данным ведомства, эта сумма составит не менее 14,8 млрд рублей. Как уточнили в министерстве, источники необходимых средств «в настоящий момент прорабатываются».

В рабочей группе по внесению поправок «Известиям» заявили, что перерасхода на изготовление бюллетеней не будет — голосование пройдет «пакетом». По аналогии с президентскими выборами оно будет организовано без включения интернет-участков, но к его организации будут привлечены МФЦ и сайт госуслуг.

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