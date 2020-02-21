Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента - Путин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать".

При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.