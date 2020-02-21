Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента - Путин
11:00 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать".
При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.
НОВОСТИ
- 11:32 21.02.2020
- КНР полностью победит коронавирус до конца марта - посол в РФ
- 11:20 21.02.2020
- Минские соглашения исчерпали себя, Украина работает над их изменением - Пристайко
- 11:05 21.02.2020
- Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК
- 10:32 21.02.2020
- На Украине назвали способ проведения "выборов" в Крыму
- 10:20 21.02.2020
- В Минфине посчитали, в какую сумму обойдется голосование по поправкам к Конституции
- 10:05 21.02.2020
- Twitter может начать маркировать фейковые посты
- 10:00 21.02.2020
- Запрет переговоров о передаче российских территорий будет прописан в Конституции
- 09:32 21.02.2020
- В ОБСЕ объявили, что РФ не проводила даже формального расследования убийства Немцова
- 09:20 21.02.2020
- Спецслужбы США считают, что Россия пытается помочь президенту Трампу на выборах - СМИ
- 09:05 21.02.2020
- В РФ могут повысить налог на старые автомобили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать