0
0
82
НОВОСТИ

Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента - Путин

11:00 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать".

При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 21.02.2020
КНР полностью победит коронавирус до конца марта - посол в РФ
0
39
11:20 21.02.2020
Минские соглашения исчерпали себя, Украина работает над их изменением - Пристайко
0
62
11:05 21.02.2020
Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК
0
97
10:32 21.02.2020
На Украине назвали способ проведения "выборов" в Крыму
0
147
10:20 21.02.2020
В Минфине посчитали, в какую сумму обойдется голосование по поправкам к Конституции
0
173
10:05 21.02.2020
Twitter может начать маркировать фейковые посты
0
154
10:00 21.02.2020
Запрет переговоров о передаче российских территорий будет прописан в Конституции
0
168
09:32 21.02.2020
В ОБСЕ объявили, что РФ не проводила даже формального расследования убийства Немцова
0
256
09:20 21.02.2020
Спецслужбы США считают, что Россия пытается помочь президенту Трампу на выборах - СМИ
0
249
09:05 21.02.2020
В РФ могут повысить налог на старые автомобили
0
248

Возврат к списку