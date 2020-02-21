Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении первых и очередных генеральских званий 60 сотрудникам МЧС, МВД, ФСИН, ФССП, СК, Росгвардии и ФТС. Соответствующий указ опубликован в пятницу на портале правовых актов.

Согласно документу, звания от генерал-майора до генерал- полковника присвоены семерым сотрудникам Росгвардии, в том числе замглавы ведомства Олегу Плохому, который стал генерал-полковником.

В МВД специальные звания получили 24 сотрудника из числа высшего начальствующего состава, среди которых помощник министра и официальный представитель МВД Ирина Волк, а также замначальника ГИБДД России Олег Понарьин. Генеральские звания присвоены семерым сотрудникам МЧС, четыре сотрудника ФТС получили звания генерал-майоров таможенной службы.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено начальнику следственного управления СК РФ по Ярославской области Александру Соболеву и заместителю руководителя Главного следственного управления СК РФ Наталье Камышан.

Кроме того, новые генеральские звания присвоены руководителям 10 территориальных управлений ФСИН. Звания генерал-лейтенанта внутренней службы присвоены начальнику ГУ ФСИН по Челябинской области Виктору Бранту и начальнику ГУ ФСИН по Нижегородской области Николаю Теущакову, звания генерал-майоров внутренней службы - начальникам УФСИН по Чеченской Республике Ибрагиму Альсултанову, УФСИН по Удмуртии Михаилу Арсланову, ГУ ФСИН по Красноярскому краю Николаю Васильеву, УФСИН по Московской области Александру Ветрову, УФСИН по Мордовии Леониду Мустайкину, УФСИН по Краснодарскому краю Виктору Пескову, УФСИН по Оренбургской области Сергею Поршину и УФСИН по Забайкальскому краю Евгению Шихову.

Согласно указу президента, генеральские звания присвоены и шестерым заместителям директора ФССП.