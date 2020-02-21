Минские соглашения исчерпали себя, Украина работает над их изменением - Пристайко

11:20 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения изменений.

"Сейчас 2020 год - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять. Ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - сказал глава МИД в интервью "Голосу Америки".

Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Украинский министр указывал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности "формула Штайнмайера и разведения сил" и подчеркнул, что "Россия против этих действий не возражала".