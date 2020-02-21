Минские соглашения исчерпали себя, Украина работает над их изменением - Пристайко
11:20 21.02.2020 Источник: Интерфакс
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения изменений.
"Сейчас 2020 год - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять. Ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - сказал глава МИД в интервью "Голосу Америки".
Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".
Украинский министр указывал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности "формула Штайнмайера и разведения сил" и подчеркнул, что "Россия против этих действий не возражала".
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