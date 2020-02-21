КНР полностью победит коронавирус до конца марта - посол в РФ
11:32 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. Об этом в пятницу заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.
"Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая", - сказал китайский посол.
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