0
0
0
НОВОСТИ

КНР полностью победит коронавирус до конца марта - посол в РФ

11:32 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. Об этом в пятницу заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

"Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая", - сказал китайский посол.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 21.02.2020
Минские соглашения исчерпали себя, Украина работает над их изменением - Пристайко
0
62
11:05 21.02.2020
Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, СК
0
97
11:00 21.02.2020
Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента - Путин
0
99
10:32 21.02.2020
На Украине назвали способ проведения "выборов" в Крыму
0
147
10:20 21.02.2020
В Минфине посчитали, в какую сумму обойдется голосование по поправкам к Конституции
0
173
10:05 21.02.2020
Twitter может начать маркировать фейковые посты
0
154
10:00 21.02.2020
Запрет переговоров о передаче российских территорий будет прописан в Конституции
0
168
09:32 21.02.2020
В ОБСЕ объявили, что РФ не проводила даже формального расследования убийства Немцова
0
256
09:20 21.02.2020
Спецслужбы США считают, что Россия пытается помочь президенту Трампу на выборах - СМИ
0
249
09:05 21.02.2020
В РФ могут повысить налог на старые автомобили
0
248

Возврат к списку