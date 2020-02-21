Путин предложил возместить выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска - Лукашенко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил ему по телефону в пятницу компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

"Президент России позвонил. Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", - сказал Лукашенко. Он отметил, что "по нефти вопрос стоит так, что Россия готова Белоруссии сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года".

По словам Лукашенко, российский президент "предложил формулу посчитать", каковы будут в 2020 году потери Белоруссии к уровню прошлого года от уменьшения таможенной пошлины при экспорте нефтепродуктов. "Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины - она все время снижается [из-за реализации РФ налогового маневра] - получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии [нефтяным] компаниям", - добавил президент Белоруссии.