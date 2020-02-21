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Всего в текст Конституции РФ будет внесено порядка 40 смысловых поправок - Клишас

12:20 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательное число поправок, которые будут внесены в текст Конституции РФ, будет известно по готовности законопроекта ко второму чтению, всего смысловых поправок будет порядка 40. Об этом сказал журналистам в пятницу сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Сейчас все поправки еще в работе, мы не можем их сейчас посчитать. Наверное, всего будет порядка 40 поправок, примерно. Но в тексте правок будет больше, потому что есть поправки сквозные, когда одна поправка требует изменения текста в нескольких местах", - сказал Клишас.

Он добавил, что члены рабочей группы подведут эту статистику. "Но она появится не раньше, чем документ будет готов ко второму чтению", - пояснил сенатор.

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