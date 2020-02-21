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НОВОСТИ

В Португалии могут разрешить эвтаназию

12:32 21.02.2020 Источник: Газета.Ru

Закон о легализации эвтаназии в Португалии поддержало Собрание республики (однопартийный парламент) страны. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что прошедшее в четверг, 20 февраля, голосование является вторым по данному вопросу. Следующим этапом будет рассмотрение и улучшение поправок специальной комиссией.

Уточняется, что инициатором референдума стала португальская католическая церковь, которая выступает против легализации эвтаназии. Так стало известно, что данный законопроект поддерживают 50,5% жителей страны, четверть опрошенных высказалась против, а остальные — не определились.

Эвтаназия уже легализована в таких странах, как Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Газета.Ru

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