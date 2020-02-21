Турция отправила в Идлиб многокилометровую колонну техники и грузовиков с боеприпасами

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев в пятницу.

По его словам, транспортные магистрали на севере провинции Идлиб работают в обычном режиме, что позволило "осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск".