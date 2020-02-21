После самоубийства замначальника ФСИН в зале суда пристава обвинили в халатности

13:20 Источник: Эхо Москвы

Пристава обвинили в халатности после самоубийства замначальника ФСИН в зале суда. В отношении других сотрудников проводится проверка.

Обвинение предъявили судебному приставу, который досматривал посетителей на входе Чертановского суда Москвы 12 февраля.

Фигурантом уголовного дела о халатности стал сотрудник Федеральной службы исполнения наказания по фамилии Нефедов.

Ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. В рамках уголовного дела также проводится проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов.

12 февраля в Чертановском суде рассматривалось дело бывшего руководителя управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова, который после оглашения приговора совершил самоубийство. Он покончил с собой из наградного пистолета, который смог пронести в сумке мимо приставов и металлодетектора. Бывшего начальника автотранспортного управления ФСИН признали виновным в вымогательстве и приговорили к трем годам колонии строгого режима.

У Виктора Свиридова была четвертая стадия рака. Эхо Москвы