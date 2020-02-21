Минобороны Норвегии не считает, что Осло нарушает Договор о Шпицбергене
13:32 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен не считает, что Осло нарушает Договор о Шпицбергене и не хочет проводить двусторонние консультации по архипелагу. Соответствующее заявление министр сделал в пятницу в эфире телекомпании Эн-эр-ко.
"В Договоре о Шпицбергене прописано, что Шпицберген является норвежской территорией. В то же время предусмотрено, что в отношении того, кто становится стороной договора, будет использоваться равноправный подход. И мы обеспечиваем это на самом высоком уровне", - заявил он и отметил, что не считает, что у России есть преференции в вопросе обсуждения проблем архипелага с Норвегией.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике. При этом дипломат подчеркнула, что темой для обсуждения должен был стать поиск решения проблем, которые испытывают российские структуры на архипелаге, а не принадлежности островов. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил предложение провести консультации своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде 4 февраля.
Договор о Шпицбергене был заключен Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, США, Францией, Швецией и Японией в 1920 году. Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах.
По оценке российских экспертов, в Договоре о Шпицбергене не прописано четких морских границ его применения, что вызывает разногласия между Москвой и Осло. В 2002 году Норвегия приняла закон "Об охране окружающей среды", в соответствии с которым для ведения любой деятельности на архипелаге от норвежских властей необходимо получать разрешение (ранее действовал уведомительный порядок доступа).
Примерно 65% территории архипелага находится под охраной королевства в качестве заповедных зон. По мнению российской стороны, "искусственное расширение природоохранных зон" ограничивает экономическую активность на архипелаге.
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