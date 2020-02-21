Песков не назвал страны, которым невыгодны хорошие отношения РФ и Украины

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что есть страны, которые добиваются сохранения плохих отношений Москвы и Киева, но не стал называть эти государства.

"Очевидно, что [президент РФ Владимир] Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в таком нынешнем плачевном состоянии", - сказал журналистам в пятницу представитель Кремля. При этом он признался: "Я предпочел бы не называть страны конкретно". Таким образом Песков прокомментировал слова Путина в интервью ТАСС о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента.