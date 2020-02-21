Повышение налога на авто Евро-3 и ниже не затронет личные машины - Мантуров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предлагаемое Минпромторгом РФ повышение ставки транспортного налога на авто экологического класса Евро-3 и ниже не касается личных машин, автомобилистам не стоит беспокоиться, заявил ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем", - сказал он.