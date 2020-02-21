Песков назвал параноидальной версию о попытках РФ вмешаться в выборы в США в 2020 г.

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Нью-Йорк таймс" о брифинге американской разведки по поводу якобы попыток РФ содействовать переизбранию президента США Дональда Трампа.

"[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.