Песков назвал параноидальной версию о попытках РФ вмешаться в выборы в США в 2020 г.
14:32 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты "Нью-Йорк таймс" о брифинге американской разведки по поводу якобы попыток РФ содействовать переизбранию президента США Дональда Трампа.
"[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.
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