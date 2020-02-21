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НОВОСТИ

Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины Гриценко к 6-ти годам колонии

15:00 21.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6-ти годам колонии, признав его виновным в призывах к террористическим актам на территории России. Судья Даниил Логачев также лишил Гриценко права занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

Основанием для возбуждения дела стали выступления бывшего министра обороны Украины на телевидении. Гриценко предлагал подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ уничтожение украинской военной техники.  Эхо Москвы

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