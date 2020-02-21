Зеленский в связи с событиями в Новых Санжарах сравнил Украину с Европой Средневековья

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, где жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил свою страну с Европой Средневековья.

"Мы часто говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья", - сказал он в пятницу, выступая в Киеве.