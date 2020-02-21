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НОВОСТИ

Четвертый день подряд в Москве устанавливается температурный рекорд

16:00 21.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Москве четвертый день подряд устанавливается температурный рекорд. Накануне температура достигла отметки 7,7 градуса. Похожий февраль был в 1976-м году. Кстати, согласно прогнозам, никакого существенного похолодания ближайшую неделю не предвидится.  Эхо Москвы

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