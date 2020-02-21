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Минимальная инфляция среди стран БРИКС в 2019 году была зафиксирована в России

17:12 21.02.2020 Источник: Интерфакс

Среди стран БРИКС минимальная инфляция в 2019 году наблюдалась в России - 3%, говорится в докладе Росстата о сравнительных экономических показателях в РФ и зарубежных странах в 2019 году.

В ЮАР инфляция в 2019 году составила 4%, в Бразилии- 4,3%, в Китае - 4,5%, в Индии - 9,6%.

При этом во всех странах G7 инфляция по итогам 2019 года оказалась ниже, чем в РФ. Так, в США рост потребительских цен по итогам года составил 2,3%, в Канаде - 2,2%, во Франции - 1,6%, в Германии - 1,5%, в Великобритании - 1,3%, в Японии - 0,8%, в Италии - 0,5%.

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