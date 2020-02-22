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Посольство РФ потребовало у властей Италии разъяснений в связи с обысками у биатлонистов

14:00 22.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии и потребовало разъяснений в связи с развитием ситуации с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в субботу.

"Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Антерсельву, где проходит чемпионат мира по биатлону и сейчас находится российская сборная, выехал сотрудник генконсульства России в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте.

Как заявляли ТАСС в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге, следственные действия в отношении спортсменов продолжаются.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

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