0
0
1
НОВОСТИ

Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса

15:00 22.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил благодарственное письмо основателю американской компании Microsoft Биллу Гейтсу, в котором выразил признательность за выделение им 100 млн долларов из благотворительного фонда на оказание поддержки Китаю в борьбе с распространением нового коронавируса. Текст письма, направленного предпринимателю 20 февраля, в субботу приводит агентство Синьхуа.

В свою очередь газета "Чайна дейли" отмечает, что Билл Гейтс 6 февраля отправил Си Цзиньпину письмо, в котором сообщил о выделении из благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс 100 млн долларов, большая часть из которых будет направлена на ускорение эпидемиологических исследований и разработку методов диагностики, а также лекарств и вакцин против нового коронавируса в Китае. В конце января издание сообщало о направлении Гейтсом 5 млн долларов на указанные цели.

Си Цзиньпин в своем письме поблагодарил основателя Microsoft за проявление солидарности с китайским народом в условиях борьбы с распространением коронавируса. "Фонд [Билла и Мелинды Гейтс] быстро присоединился к мировому сообществу и принял активное участие в глобальных мерах реагирования на вспышку [коронавируса], - говорится в тексте письма. - Я [Си Цзиньпин] поддерживаю ваше сотрудничество с некоторыми китайскими учреждениями и надеюсь на усиленную кооперацию и совместные действия в международном сообществе, направленные на сохранение здоровья и благосостояния всех".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 22.02.2020
Посольство РФ потребовало у властей Италии разъяснений в связи с обысками у биатлонистов
0
144
13:00 22.02.2020
Представление о массовом алкоголизме русской деревни начала XX века сильно преувеличено - исследование
0
241
12:30 22.02.2020
HBO снимет новый эпизод сериала "Друзья"
0
252
12:00 22.02.2020
Марионетка Путина вновь принимает российскую помощь - Клинтон
0
366
11:30 22.02.2020
Правительство отменило советскую норму о молоке "за вредность"
0
368
11:00 22.02.2020
Путин потребовал в два раза увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ
0
370
10:30 22.02.2020
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
0
440
10:00 22.02.2020
Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с "черным небом"
0
434
09:30 22.02.2020
Россия пытается поддержать сенатора-демократа Берни Сандерса - WP
0
493
09:00 22.02.2020
Число заразившихся коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек
0
492

Возврат к списку