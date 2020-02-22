Первичные результаты обыска, проведенного у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик применения допинга

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первичные результаты обыска, проведенного итальянскими карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик применения допинга. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Италии, распространенном в субботу.

"Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логвинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования", - говорится в заявлении.

Как пояснили дипломаты, в соответствии с полученным документом, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга, что уголовно преследуется в Италии.