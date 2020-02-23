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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в порывах до 12-17 м/с

12:15 23.02.2020 Источник: Интерфакс

МЧС рекомендует жителям Москвы не парковать автомобили под деревьями и снизить скорость движения в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.

"В период с 11:00 часов до 14 часов 23 февраля местами в г. Москве ожидается мокрый снег, усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС столицы.

В ведомстве порекомендовали пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а водителям избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

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