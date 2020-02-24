Нефть марки Brent подешевела до $56,87 за баррель

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.

Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до $52,12 за баррель.