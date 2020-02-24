0
0
48
НОВОСТИ

В Турции произошло еще одно землетрясение

08:45 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в понедельник в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 7 км. Эпицентр находился в 90 км к северо-востоку от города Измир, где проживают около 2,5 млн человек. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате более ста человек пострадали, погибли по меньшей мере девять граждан Турции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 24.02.2020
Американские ученые выяснили причину рекордно теплой зимы
0
124
08:55 24.02.2020
Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
0
130
08:50 24.02.2020
Руководитель Гидрометцентра РФ: Нынешняя зима войдет в историю
0
132
08:40 24.02.2020
Нефть марки Brent подешевела до $56,87 за баррель
0
138
08:35 24.02.2020
Более половины американцев считают, что Трамп сохранит пост президента США - опрос
0
154
20:10 23.02.2020
Если бы Россия и Украина поладили, было бы замечательно для всего мира -Трамп
0
1020
18:15 23.02.2020
Трамп готов лично подписать соглашение с талибами
0
908
16:50 23.02.2020
Все рода войск получат лазерное и гиперзвуковое оружие - Путин
0
1227
16:30 23.02.2020
В Венеции досрочно завершили карнавал и закрывают школы из-за коронавируса
0
1068
15:30 23.02.2020
В итальянской Ломбардии закрывают все учебные заведения из-за коронавируса
0
975

Возврат к списку