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Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ

08:55 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ планирует подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно- промышленном комплексе.

"Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе "Залив" в Крыму", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "по сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию подготовлен технический проект на эти корабли".

Источник отметил, что закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и планируется на начало мая. Он не раскрыл предполагаемую сумму сделки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

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