Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
08:55 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны РФ планирует подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно- промышленном комплексе.
"Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе "Залив" в Крыму", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "по сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию подготовлен технический проект на эти корабли".
Источник отметил, что закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и планируется на начало мая. Он не раскрыл предполагаемую сумму сделки.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
НОВОСТИ
- 09:00 24.02.2020
- Американские ученые выяснили причину рекордно теплой зимы
- 08:50 24.02.2020
- Руководитель Гидрометцентра РФ: Нынешняя зима войдет в историю
- 08:45 24.02.2020
- В Турции произошло еще одно землетрясение
- 08:40 24.02.2020
- Нефть марки Brent подешевела до $56,87 за баррель
- 08:35 24.02.2020
- Более половины американцев считают, что Трамп сохранит пост президента США - опрос
- 20:10 23.02.2020
- Если бы Россия и Украина поладили, было бы замечательно для всего мира -Трамп
- 18:15 23.02.2020
- Трамп готов лично подписать соглашение с талибами
- 16:50 23.02.2020
- Все рода войск получат лазерное и гиперзвуковое оружие - Путин
- 16:30 23.02.2020
- В Венеции досрочно завершили карнавал и закрывают школы из-за коронавируса
- 15:30 23.02.2020
- В итальянской Ломбардии закрывают все учебные заведения из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать