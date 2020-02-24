Мосгортранс решил обновить wi-fi сервис в городском наземном транспорте
10:30 24.02.2020 Источник: Интерфакс
С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" в понедельник.
"Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено. "Мосгортранс" подготовит обновленные требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года.
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