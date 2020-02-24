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Китайские лекарства эффективно действуют против коронавируса - посол КНР в России

11:24 24.02.2020 Источник: Интерфакс

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник. По его словам, испытания вакцины могут быть завершены ориентировочно через восемь месяцев.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса. "Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - сказал он.

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