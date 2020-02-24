В Китае уверены, что коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение

11:45 Источник: Интерфакс

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса COVID-19, эпицентром распространения которого является город Ухань - административный центр китайской провинции Хубэй.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных", - сказал Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.

Он отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.