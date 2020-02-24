В Китае уверены, что коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение
11:45 24.02.2020 Источник: Интерфакс
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса COVID-19, эпицентром распространения которого является город Ухань - административный центр китайской провинции Хубэй.
"Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных", - сказал Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.
Он отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.
НОВОСТИ
- 12:00 24.02.2020
- Власти ЕС готовы выделить 230 млн евро на борьбу с "Уханьской пневмонией"
- 11:24 24.02.2020
- Китайские лекарства эффективно действуют против коронавируса - посол КНР в России
- 10:30 24.02.2020
- Мосгортранс решил обновить wi-fi сервис в городском наземном транспорте
- 10:27 24.02.2020
- Работа 74 ТРЦ по всей России приостановлена за грубые нарушения пожарной безопасности - МЧС
- 09:00 24.02.2020
- Американские ученые выяснили причину рекордно теплой зимы
- 08:55 24.02.2020
- Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
- 08:50 24.02.2020
- Руководитель Гидрометцентра РФ: Нынешняя зима войдет в историю
- 08:45 24.02.2020
- В Турции произошло еще одно землетрясение
- 08:40 24.02.2020
- Нефть марки Brent подешевела до $56,87 за баррель
- 08:35 24.02.2020
- Более половины американцев считают, что Трамп сохранит пост президента США - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать