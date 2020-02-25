Из последних президентов США, Трамп наиболее жестко относится к РФ - Пенс

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп наиболее жестко относится к России среди президентов США за последнее время, усиливая санкционный режим. Такое мнение высказал в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне.

"Говоря о России, на моей памяти не было ни одного президента, который бы более жестко относился к России, чем президент Дональд Трамп. Даже на прошлой неделе мы ввели дополнительные санкции против российской торговой нефтяной компании из-за нашей абсолютной приверженности увидеть восстановление свободы в Венесуэле, еще одной стране в нашем полушарии, страдающей от социалистической диктатуры", - утверждал Пенс.

Администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Мы будем продолжать принимать меры по изоляции Венесуэлы экономическим и дипломатическим путем до тех пора, пока свобода [в этой стране] не будет восстановлена", - сообщил вице-президент.