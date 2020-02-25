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НОВОСТИ

Из-за короновируса в Японии могу временно закрыться школы

08:10 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские власти могут рекомендовать образовательным учреждениям страны приостановить проведение занятий в том случае, если распространение коронавируса в Японии выйдет на более серьезный уровень. Об этом во вторник на пресс-конференции после заседания кабинета министров страны заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

По данным агентства Киодо, это может касаться школ в тех префектурах и муниципальных районах, где были выявлены инфицированные, даже если никто из учащихся школ не заболел.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

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