В Московском зоопарке раньше срока проснулись сурки
08:30 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гости Московского зоопарка смогут увидеть сурка Арчи, который вместе с двумя самками проснулся раньше положенного из-за теплой погоды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"В Московском зоопарке проснулись сурки. Обычно грызуны выходят из спячки в первую неделю марта, а если зима выдалась морозной и снежной, то могут проспать и дольше. В этом году из-за теплой погоды и раннего таяния снега сурки пробудились раньше положенного срока", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зоопарке живут две самки сурка Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории зоосада по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями. Благодаря накопленным жирам сурки уходят в спячку на четыре-пять месяцев.
Самец Арчи уже показывается снаружи - он из сурков самый активный и бодрый. Он уже успел расчистить входы в нору от земли и травы. Гости смогут понаблюдать за ним в утренние и дневные часы. Сара и Нагайна пока не появляются на поверхности, увидеть их можно будет через несколько недель.
"Наши зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля. Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление. После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно. В первые дни они ведут себя осторожно: проверяют, как изменился окружающий мир, обследуют свои владения и оставляют свежие метки на земле", - приводятся в материале слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
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