Сообщения о свидетелях пуска ракеты по малазийскому "Боингу" в МИД РФ сочли несерьезными

09:00 Источник: Эхо Москвы

В Российском МИДе назвали несерьезными сообщения о свидетелях пуска ракеты по малазийскому «Боингу» больше 5 лет назад. Как написала в своем Facebook’е официальный представитель ведомства Мария Захарова, таким образом следствие превращает трагедию в балаган.

Накануне нидерландский прокурор Фред Вестербеке подтвердил, что у международной следственной группы есть как минимум один свидетель. Об этом он сказал журналисту американского телеканала CBS Скотту Пелли:

— У Вас есть свидетели, которые своими глазами видели запуск ракеты. Это так? И сколько их?

— Я сказал, что есть свидетели того, что случилось. А сколько? Я не могу сказать, сколько.

— К какому воинскому подразделению относится эта ракетная система?

— К 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Суд по делу о сбитом «Боинге» начнется в Нидерландах через две недели. Ранее следователи назвали четырех подозреваемых, троих россиян, которые связаны с российскими спецслужбами и Минобороны, и одного гражданина Украины. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели самолета и его пассажиров. Эхо Москвы