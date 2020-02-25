Сообщения о свидетелях пуска ракеты по малазийскому "Боингу" в МИД РФ сочли несерьезными
09:00 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Российском МИДе назвали несерьезными сообщения о свидетелях пуска ракеты по малазийскому «Боингу» больше 5 лет назад. Как написала в своем Facebook’е официальный представитель ведомства Мария Захарова, таким образом следствие превращает трагедию в балаган.
Накануне нидерландский прокурор Фред Вестербеке подтвердил, что у международной следственной группы есть как минимум один свидетель. Об этом он сказал журналисту американского телеканала CBS Скотту Пелли:
— У Вас есть свидетели, которые своими глазами видели запуск ракеты. Это так? И сколько их?
— Я сказал, что есть свидетели того, что случилось. А сколько? Я не могу сказать, сколько.
— К какому воинскому подразделению относится эта ракетная система?
— К 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.
Суд по делу о сбитом «Боинге» начнется в Нидерландах через две недели. Ранее следователи назвали четырех подозреваемых, троих россиян, которые связаны с российскими спецслужбами и Минобороны, и одного гражданина Украины. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели самолета и его пассажиров. Эхо Москвы
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