09:05 Источник: Эхо Москвы

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором по отношению к Украине. В интервью еженедельнику Sieci глава государства сказал, что Москва не заслуживает доверия. В частности, по словам Дуды, российское руководство до сих пор поддерживает сепаратистов в Донбассе, ведет себя агрессивно по отношению к другим странам, нарушает воздушное пространство.

Отношения России и Польши ухудшились в последние месяцы. Москва и Варшава обвиняли друг друга в искажении исторических фактов о начале Второй мировой войны и роли Польши и Советского Союза в этом конфликте. По мнению российского посла Сергея Андреева, сейчас у двух государств самые худшие отношения за последние 75 лет. Эхо Москвы