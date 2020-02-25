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Харви Вайнштейн признан виновным по ряду обвинений

09:20 25.02.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии.

Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.

Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах (угрозы оружием, нанесение травм, несовершеннолетняя жертва или повторный случай сексуального насилия). Последнее преступление может караться пожизненным заключением.

Суд присяжных, состоявший из семи мужчин и пяти женщин, вынес решение на пятый день обсуждения.

После оглашения вердикта Вайнштейн не проявил каких-либо эмоций и спокойно говорил со своим адвокатом Донной Ротунно. Однако судья распорядился немедленно отправить его в тюрьму. Вайнштейна окружили судебные офицеры, которые надели на него наручники и вывели из зала суда.

Приговор бывшему продюсеру объявят 11 марта; ему грозит срок до 25 лет заключения.  Русская служба Би-би-си

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