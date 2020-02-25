Харви Вайнштейн признан виновным по ряду обвинений
09:20 25.02.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии.
Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.
Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах (угрозы оружием, нанесение травм, несовершеннолетняя жертва или повторный случай сексуального насилия). Последнее преступление может караться пожизненным заключением.
Суд присяжных, состоявший из семи мужчин и пяти женщин, вынес решение на пятый день обсуждения.
После оглашения вердикта Вайнштейн не проявил каких-либо эмоций и спокойно говорил со своим адвокатом Донной Ротунно. Однако судья распорядился немедленно отправить его в тюрьму. Вайнштейна окружили судебные офицеры, которые надели на него наручники и вывели из зала суда.
Приговор бывшему продюсеру объявят 11 марта; ему грозит срок до 25 лет заключения. Русская служба Би-би-си
Новости
- 09:32 25.02.2020
- Скончался маршал Дмитрий Язов
- 14:20 24.02.2020
- Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
- 13:10 24.02.2020
- Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
- 08:55 24.02.2020
- Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
- 13:30 23.02.2020
- МиГ-29К потерпел крушение в Индии
- 20:00 22.02.2020
- Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
- 10:30 22.02.2020
- США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
- 21:20 20.02.2020
- Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ
- 18:00 20.02.2020
- Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
- 17:41 20.02.2020
- ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать