0
0
102
НОВОСТИ

Президент Эстонии заверила, что у Таллина нет территориальных претензий к РФ

11:00 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заверила, что у Таллина нет территориальных претензий к России. Она добавила, что эстонская сторона также работает над ратификацией договора с Москвой о границе, передает агентство BNS. Ранее ряд высокопоставленных политиков республики высказывались о необходимости потребовать от России территории, которыми Эстония владела до Второй мировой войны по Тартусскому мирному договору.

В Москве говорят, что это соглашение, которое было подписано сто лет назад, утратило силу.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 25.02.2020
Восемнадцать детей пострадали в результате наезда в Фолькмарзене - полиция
0
49
11:20 25.02.2020
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты РФ
0
71
11:05 25.02.2020
Почти все украинцы на Diamond Princess отказались эвакуироваться
0
91
10:32 25.02.2020
На Украине объяснили аккредитацию тренера Логинова
0
147
10:20 25.02.2020
Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в 2021 году
0
177
10:05 25.02.2020
Суд Калининграда освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
0
194
10:00 25.02.2020
В США требуют ввести новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" 2020 года
0
170
09:32 25.02.2020
Скончался маршал Дмитрий Язов
0
205
09:20 25.02.2020
Харви Вайнштейн признан виновным по ряду обвинений
0
216
09:05 25.02.2020
Анджей Дуда назвал Россию агрессором по отношению к Украине
0
245

Возврат к списку