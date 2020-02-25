Президент Эстонии заверила, что у Таллина нет территориальных претензий к РФ
11:00 25.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заверила, что у Таллина нет территориальных претензий к России. Она добавила, что эстонская сторона также работает над ратификацией договора с Москвой о границе, передает агентство BNS. Ранее ряд высокопоставленных политиков республики высказывались о необходимости потребовать от России территории, которыми Эстония владела до Второй мировой войны по Тартусскому мирному договору.
В Москве говорят, что это соглашение, которое было подписано сто лет назад, утратило силу. Эхо Москвы
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