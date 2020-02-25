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НОВОСТИ

В США требуют ввести новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" 2020 года

10:00 25.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Лидеры Демократической партии в Сенате Конгресса США направят письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести санкции в отношении России и, возможно, президента РФ Владимира Путина за «попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», передает Axios. Под документом подписались лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (представляет штат Нью-Йорк), сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.

Российские власти категорически отвергают обвинения во вмешательстве в электоральные процессы в США, но готовы обсуждать все возникающие подозрения с Вашингтоном.  Коммерсантъ

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