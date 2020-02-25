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Почти все украинцы на Diamond Princess отказались эвакуироваться

11:05 25.02.2020 Источник: Lenta.ru

Почти все украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались эвакуироваться. Об этом радио «Громадьске» сообщил сотрудник Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

По его словам, изначально на лайнере находилось 25 украинцев, все они — члены экипажа. Позже двоих госпитализировали. «Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним устанавливается контакт», — рассказал Коваленко, отметив, что власти страны готовы к тому, что граждане захотят вернуться на родину.

Решение о том, возвращаться в страну или нет, будет решаться в первую очередь самими украинцами и владельцем судна, заключил сотрудник МИД.  Lenta.Ru

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