На Украине объяснили аккредитацию тренера Логинова
10:32 25.02.2020 Источник: Газета.Ru
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира в Антхольце по аккредитации их организации.
22 февраля в гостиничных номерах Логинова и Касперовича итальянская полиция провела обыски и забрала у тренера аккредитацию. Он подозревается в том, что мог находится на турнире с целью транспортировки и распространения запрещенных препаратов.
По словам Брынзака, украинская федерация предоставила Касперовичу аккредитацию в связи с тем, что Логинов является не чужим им человеком, поскольку женат на спортсменке из Украины. Газета.Ru
Новости
- 11:32 25.02.2020
- Восемнадцать детей пострадали в результате наезда в Фолькмарзене - полиция
- 11:20 25.02.2020
- Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты РФ
- 11:05 25.02.2020
- Почти все украинцы на Diamond Princess отказались эвакуироваться
- 11:00 25.02.2020
- Президент Эстонии заверила, что у Таллина нет территориальных претензий к РФ
- 10:20 25.02.2020
- Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в 2021 году
- 10:05 25.02.2020
- Суд Калининграда освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
- 10:00 25.02.2020
- В США требуют ввести новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" 2020 года
- 09:32 25.02.2020
- Скончался маршал Дмитрий Язов
- 09:20 25.02.2020
- Харви Вайнштейн признан виновным по ряду обвинений
- 09:05 25.02.2020
- Анджей Дуда назвал Россию агрессором по отношению к Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать