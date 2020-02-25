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На Украине объяснили аккредитацию тренера Логинова

10:32 25.02.2020 Источник: Газета.Ru

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира в Антхольце по аккредитации их организации.

22 февраля в гостиничных номерах Логинова и Касперовича итальянская полиция провела обыски и забрала у тренера аккредитацию. Он подозревается в том, что мог находится на турнире с целью транспортировки и распространения запрещенных препаратов.

По словам Брынзака, украинская федерация предоставила Касперовичу аккредитацию в связи с тем, что Логинов является не чужим им человеком, поскольку женат на спортсменке из Украины.  Газета.Ru

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