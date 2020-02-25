Скончался маршал Дмитрий Язов
09:32 25.02.2020
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о кончине последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
Ранее об этом сообщил ТАСС источник.
"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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