Скончался маршал Дмитрий Язов

09:32

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о кончине последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Ранее об этом сообщил ТАСС источник.

"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.