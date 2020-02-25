Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", - говорится в сообщении.