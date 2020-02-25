0
0
125
НОВОСТИ

Майкл Блумберг в рамках предвыборной кампании потратил более $500 млн

12:05 25.02.2020 Источник: Интерфакс

Американский миллиардер Майкл Блумберг, участвующий в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, уже истратил более $500 млн на показ рекламных роликов, сообщает The Washington Post со ссылкой на отслеживающую такого рода данные компанию Advertising Analytics.

Организаторы его кампании за три месяца работы истратили на такую рекламу $509,5 млн. Для сравнения, шесть соперников Блумберга из Демпартии, которые ещё не выбыли из президентской гонки, за весь 2019 год потратили на эти нужды, в совокупности $370 млн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 25.02.2020
Скончался маршал Дмитрий Язов
0
52
14:20 24.02.2020
Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
0
122
13:10 24.02.2020
Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
0
150
08:55 24.02.2020
Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
0
179
13:30 23.02.2020
МиГ-29К потерпел крушение в Индии
0
160
20:00 22.02.2020
Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
0
183
10:30 22.02.2020
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
0
187
21:20 20.02.2020
Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ
0
221
18:00 20.02.2020
Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
0
219
17:41 20.02.2020
ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе
0
228

Возврат к списку