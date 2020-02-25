Большинство россиян уверено, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа - опрос
12:20 25.02.2020 Источник: Ведомости
Три четверти россиян полагают, что стране требуется «сильный и властный руководитель», следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». 49% считают, что сильная рука нужна постоянно (снижение на 9 п. п. после максимума в ноябре 2018 г.), а еще 26% – что иногда, например сейчас (22% в 2018 г., максимум в 46% был в марте 2014 г.). Доля тех, кто говорит, что передачи всей власти одному человеку «ни в коем случае нельзя допускать», выросла с 18 до 22%.
При этом 59% респондентов уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% – что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% считают власть «народной». Наконец, только 19% опрошенных имеют «довольно ясное представление» о том, куда движется страна, у 40% оно «довольно смутное», а у 23% – нет никакого.
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