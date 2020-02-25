В Красноярске обнаружено тело мужчины со следами укусов собак

12:32 Источник: Интерфакс

Тело мужчины со следами укусов собак найдено в Ленинском районе Красноярска, сообщила во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник пресс-службы межмуниципального управления МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.

Ранее сообщалось, что утром 22 февраля тело женщины с укусами собак было обнаружено во дворе дома на улице Мичурина в Красноярске.

Следователи возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность), после чего был задержан руководитель красноярского муниципального учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк, фигурантами дела могут стать также чиновники администрации Кировского района краевого центра.