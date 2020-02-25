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Суд отказался штрафовать международный центр "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах

13:05 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы во вторник отказался штрафовать международный центр "Мемориал" за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отказал в наложении на международный центр "Мемориал" штрафа по ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение правил деятельности иностранного агента")", - сказала представитель суда.

Тверской суд ранее оштрафовал по аналогичным заявлениям общество "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" на общую сумму 600 тыс. рублей.

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