Решений о дате голосования по поправкам в конституцию пока нет - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть включен в повестку встречи президента РФ Владимира Путина 26 февраля с рабочей группой по подготовке предложений об изменениях в основной закон. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких решений не принималось, дата голосования пока не объявлялась", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "на среду [26 февраля] готовится встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституции". "Можно предположить, что, если этот вопрос будет поставлен в повестку дня, он будет обсужден", - подчеркнул Песков.