Решений о дате голосования по поправкам в конституцию пока нет - Песков
13:32 25.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть включен в повестку встречи президента РФ Владимира Путина 26 февраля с рабочей группой по подготовке предложений об изменениях в основной закон. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никаких решений не принималось, дата голосования пока не объявлялась", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "на среду [26 февраля] готовится встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституции". "Можно предположить, что, если этот вопрос будет поставлен в повестку дня, он будет обсужден", - подчеркнул Песков.
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